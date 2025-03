Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.03.2025

Delmenhorst (ots)

+++ Körperverletzung auf Faschingsparty +++

Am Rande des Faschingsfestes in Ganderkesee kam es am Samstag, 01.03.2025, gegen 21:40 Uhr, auf einer themenbezogenen Feierlichkeit in einer Gaststätte in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einer Körperverletzung unter Gästen.

Dabei schlug ein 47-jähriger Delmenhorst ohne erkennbaren Grund einem 41-Jährigen aus Stuhr unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Das 41-jährige Opfer wurde bei dem körperlichen Angriff nach bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise nicht verletzt. Gegen den 47-Jährigen, der mit 2,05 Promille eine erhebliche Alkoholisierung aufwies, wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem er hielt er von den einschreitenden Polizeibeamten einen Platzverweis.

+++ Aufmerksame Zeugen melden betrunkenen Autofahrer +++

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es in Delmenhorst zu einer Trunkenheitsfahrt, die Dank des Hinweises aufmerksamer Zeugen aufgeklärt werden konnte.

So beobachteten zwei Verkehrsteilnehmende die auffällige Fahrweise eines vor ihnen fahrenden Pkw in der Syker Straße. Dieser bremste u.a. ohne erkennbaren Grund mehrfach stark und fuhr in sog. Schlangenlinien in stadteinwärtige Richtung. Als der verdächtige Pkw in die Langenwischstraße abbog und schließlich eigenständig anhielt, konnten die Zeugen beim Herantreten an das Fahrzeug eine Alkoholisierung des 21-jährigen Fahrzeugführers feststellen und informierten die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten sodann eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille bei dem jungen Fahrer fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Ebenfalls wurde eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

