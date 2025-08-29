Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Pkw- und Pedelec-Fahrerin

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 28. August kam es gegen 16.30 Uhr an der Brakeler Straße in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen eine Pkw- und einer Pedelec-Fahrerin, bei der sich die Radlerin leicht verletzte.

Eine 68 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war mit ihrem Pedelec auf der Brakeler Straße in Richtung Dahler Weg unterwegs. Im Kreuzungsbereich Dahler Weg und Im Lichtenfelde kam es auf Höhe der dortigen Fußgängerfurt zum Zusammenstoß mit dem Hyundai, den eine 28 Jahre alte Frau fuhr. Diese wollte vom Dahler Weg Richtung Ludwigsfelder Ring nach rechts abbiegen. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und kam leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

