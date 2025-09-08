PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Abbiegeunfall sind am Sonntag (07.09.2025, 12.30 Uhr) zwei Frauen in Oelde verletzt worden.

Die 57-jährige Rheda-Wiedenbrückerin fuhr zusammen mit ihrer 83-jährigen Beifahrerin aus Oelde auf der Wagenfeldstraße und stieß an einer Kreuzung mit dem von rechts kommenden Auto eines 77-jährigen Oelders zusammen.

Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

