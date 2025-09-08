Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen Geländer gefahren

Warendorf (ots)

Ein 54-jähriger Warendorfer ist am Sonntagabend (07.09.2025, 20.23 Uhr) gegen eine Brückenbrüstung an der Eisenbahnstraße in Warendorf-Freckenhorst gefahren.

Das Geländer gab nach, wurde durch den Aufprall aus der Vorrichtung gerissen und stürzte in das darunterliegende Gewässer.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers war positiv, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt und ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell