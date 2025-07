Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radler übersehen

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr in der Beethovenstraße. Eine 20-Jährige kam von der Liststraße und fuhr verbotswidrig geradeaus in Richtung des gegenüberliegenden Parkplatzes. Hierbei übersah sie wohl den von links kommenden Radler. Dieser befuhr die Beethovenstraße in Richtung Heckentalstraße. Es kam zum Unfall. Der 39-jährige Canyon-Fahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Auf die Renault-Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige. Das Polizeirevier Heidenheim schätzt den Gesamtschaden auf 1500 Euro.

++++0614712 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell