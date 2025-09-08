POL-WAF: Ostbevern. Mülltonnenbrand - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Sonntag (07.09.225, 02.05 Uhr) zu einem Mülltonnenbrand an der Straße Dorfbauerschaft in Ostbevern gerufen worden.
Die Tonne vor Ort brannte vollständig aus und auch die Hauswand wurde dabei beschädigt.
Hinweise zum Ausbruch des Feuers bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
