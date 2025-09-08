Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Tuning-Treffen ohne herausragende Vorkommnisse

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Samstagabend (06.09.2025) nicht nur bei diversen Veranstaltungen kreisweit, sondern auch bei einem erneuten Treffen der Tuning-Szene verstärkt im Einsatz gewesen.

Nachdem das Aufeinandertreffen verschiedener Tuning-Freunde in Warendorf und Ahlen scheiterte, verlagerten die Teilnehmer nach Beckum zur Neubeckumer Straße. Hier waren zwischen 21.30 Uhr und 00.30 Uhr in der Spitze bis 400 Fahrzeuge, darunter auch mehrere Motorräder.

Beamte sprachen einen Platzverweis aus und machten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ansonsten verlief das Treffen ohne besondere Vorkommnisse, die Neubeckumer Straße war während des Treffens befahrbar.

Wir haben nichts gegen getunte Autos oder solche Treffen - allerdings müssen sich alle an die gültigen Regeln halten. Sowohl an Straßenverkehrsregeln als auch an die Vorgaben bezüglich des technischen Zustandes von Autos. Darüber hinaus haben Anwohner auch ein Recht auf Ruhe! Außerdem gilt: Der öffentliche Verkehrsraum ist keine Rennstrecke und kein Schauplatz für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung. Bereits bei kleinsten Verstößen schreitet die Polizei konsequent ein. Diejenigen, die an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilnehmen sind Straftäter. Sie können nach einem Unfall, bei dem ein Mensch stirbt, wegen Mordes angeklagt werden.

Die Polizei im Kreis Warendorf wird auch künftig weitere Treffen der Tuningszene im Blick haben und kontrollieren. Festgestellte Verstöße jeglicher Art werden konsequent verfolgt, um die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten. Und zu guter Letzt: Größere Veranstaltungen sind bei der zuständigen Stadt anzumelden!

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell