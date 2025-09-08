PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Körperliche Auseinandersetzungen während der Püttage

Warendorf (ots)

Am Wochenende kam es während der Beckumer Püttage zu Einsätzen, zu denen die Polizei hinzugezogen wurde.

Am Samstag, 6.9.2025, gegen 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Lokal auf der Nordstraße gerufen. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Beckumer und einer stark alkoholisierten 22-jährigen Münsteranerin sowie einem stark alkoholisierten 24-jährigen Ennigerloher. Daraus entwickelte sich eine Rangelei, bei der die Frau geschlagen wurde. Ein 39-jähriger unbeteiligter Beckumer hatte schlichtend in die Auseinandersetzung eingegriffen und wurde dabei in den Arm gebissen. Sowohl die 22-Jährige als auch der 39-Jährige wurden leicht verletzt.

Eine weitere Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntag, 7.9.2025, gegen 2.20 Uhr vor einer Gaststätte auf der Weststraße. Ein flüchtiger Tatverdächtiger schlug einen 28-jährigen Beckumer sowie einen weiteren unbekannten Mann. Dabei verletzte der Täter den 28-Jährigen. Ein 34-jähriger Beckumer hatte die Tat gegen seinen Bekannten beobachtet und folgte dem Flüchtenden. Dieser stieg auf der Elisabethstraße in einen Pkw. Als der 34-Jährige das Auto fotografieren wollte, stiegen vier Personen aus dem Pkw und einer von ihnen schlug den 34-Jährigen, der ebenfalls verletzt wurde. Wer hat den Vorfall auf der Elisabethstraße beobachtet und kann Angaben zu dem Täter sowie dem Auto machen? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Geschädigten machen?

Des Weiteren wurde eine sexuelle Belästigung angezeigt, die sich am Samstag, 6.9.2025, gegen 19.10 Uhr auf dem Marktplatz ereignet hatte. Ein unbekannter Mann hatte ein Mädchen an den Brüsten angefasst. Das Mädchen schubste den Täter weg. Dieser ist geschätzt 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug einen schwarzen Pullover der Marke Lacoste, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe der Marke Sneaker. Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

