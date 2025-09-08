POL-WAF: Ahlen. Schmuck aus Wohnung gestohlen

Warendorf (ots) - Am Wochenende kam es während der Beckumer Püttage zu Einsätzen, zu denen die Polizei hinzugezogen wurde. Am Samstag, 6.9.2025, gegen 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Lokal auf der Nordstraße gerufen. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Beckumer und einer stark alkoholisierten 22-jährigen Münsteranerin ...

