POL-WAF: Ahlen. Schmuck aus Wohnung gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen stahlen am Freitag, 5.9.2025, zwischen 6.50 Uhr und 12.30 Uhr Schmuck aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Theodor-Körner-Straße in Ahlen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
