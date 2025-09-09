Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Montag (08.09.2025, 09.35 Uhr) bei einem Alleinunfall in Ennigerloh-Ostenfelde schwer verletzt worden.

Die Münsteranerin fuhr auf der L 793, kam nach links von der Straße ab und geriet in den Graben. Hier überschlug sich das Auto. Ersthelfer halfen der Frau aus dem Pkw, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

