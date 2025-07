Polizei Hamburg

POL-HH: 250710-3.Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung am Jungfernstieg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.07.2025, 20:10 Uhr

Ort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Hamburger Innenstadt wurde ein 31-jähriger Mann durch einen Unbekannten mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus noch nicht bekannten Gründen am Alsteranleger zwischen zwei Personengruppen aus insgesamt etwa acht männlichen Personen zu einem Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein noch unbekannter Mann den 31-Jährigen mit einem Messer am Arm sowie oberflächlich am Bauch verletzt haben. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Neuer Wall und auch die anderen an der Auseinandersetzung Beteiligten entfernten sich in unterschiedliche Richtungen.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten trafen den verletzten 31-Jährigen im Bereich des Flaggenplatz an, wo er durch Rettungskräfte der Feuerwehr versorgt wurde. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund zwei Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen der Landespolizei sowie der Bundespolizei führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

-männlich

-33 - 37 Jahre alt

-circa 175 cm groß

-"südländisches" Erscheinungsbild

-bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche nun von der Ermittlungsgruppe Alster des Landeskriminalamts der Region Mitte I (LKA 114) fortgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder sonstige Erkenntnisse in diesem Zusammenhang haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

