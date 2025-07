Polizei Hamburg

POL-HH: 250709-1. Weitere Erkenntnisse zu Tötungsdelikt in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 08.07.2025, 16:09 Uhr

Ort: Hamburg-Barmbek-Nord, Lorichsstraße

Nachdem Einsatzkräfte gestern Nachmittag in einer Barmbeker Wohnung eine leblose weibliche sowie eine zunächst schwerstverletzte und mittlerweile ebenfalls verstorbene männliche Person aufgefunden haben, liegen weitere Erkenntnisse zu der Tat vor.

Zunächst wird auf unsere Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6072677, verwiesen.

Im Rahmen der gestern Abend durch die Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft übernommenen Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den 31-jährigen deutschen Lebenspartner der Getöteten handelt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verstarb die 21-Jährige durch die Einwirkung scharfer Gewalt. Im Anschluss fügte sich der Mann schwere Selbstverletzungen zu, an denen er noch am Abend in einem Krankenhaus verstarb.

Mutmaßlicher Hintergrund der Tat könnte ein Beziehungskonflikt innerhalb der Partnerschaft gewesen sein. Den Ermittlerinnen und Ermittlern liegen weiterhin keine Hinweise auf die Beteiligung einer dritten Person vor.

Das knapp acht Monate alte gemeinsame Kind der 21- und des 31-Jährigen war zur Zeit der Tat nicht in der Wohnung und befindet sich nun in der Obhut der Großeltern.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell