POL-WAF: Beckum. Mini Clubman Cooper angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (08.09.2025) einen schwarz grauen Mini Clubman Cooper D in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 17.30 Uhr und 18.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Ahlener Straße und wurde hinten beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

