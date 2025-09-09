POL-WAF: Beckum. Mini Clubman Cooper angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Montag (08.09.2025) einen schwarz grauen Mini Clubman Cooper D in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 17.30 Uhr und 18.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Ahlener Straße und wurde hinten beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
