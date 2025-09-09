POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Brand in Bestattungshaus
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend (08.09.2025, 17.08 Uhr) zu einem Feuer in einem Bestattungshaus an der Ahlener Straße in Warendorf-Hoetmar gerufen worden.
Vor Ort stand das gesamte betroffene Gebäude bereits in Vollbrand. Bis spät in die Nacht löschten diverse Kräfte der Feuerwehr den Brand, weitere Glutnester mussten bis zum Dienstagmorgen abgelöscht werden.
Beamte der Kriminalpolizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, der Brandort ist beschlagnahmt. Bewohner wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird aktuell auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.
