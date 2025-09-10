PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mazda 5 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (09.09.2025) einen grauen Mazda 5 in Beckum angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Das Auto stand an der Dr.-Max-Hagedorn-Straße und wurde zwischen 07.22 Uhr und 08.15 Uhr beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

