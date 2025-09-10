POL-WAF: Warendorf. Ford B-Max angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein grauer Ford B-Max ist am Montag (08.09.2025) in Warendorf angefahren und beschädigt worden.
Das Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Alten Post, Wallpromenade, und wurde vorne links beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell