Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ford B-Max angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein grauer Ford B-Max ist am Montag (08.09.2025) in Warendorf angefahren und beschädigt worden.

Das Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Alten Post, Wallpromenade, und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell