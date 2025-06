POL-PPMZ: Dreiste Diebe klauen Sektflaschen

Mainz (ots) - Am Donnerstag, 26.06.2025, ist es in einem Baumarkt in Mainz-Bretzenheim zu einem Raubdelikt gekommen. Gegen kurz vor 17:30 Uhr begab sich ein 42-jähriger Mann in besagten Baumarkt, steckte ein Werkzeug in eine mitgebrachte Tasche, bezahlte lediglich ein anderes Werkzeug und verließ das Geschäft. Der Ladendetektiv, der den Diebstahl beobachtet hatte, stellte den Mann zur Rede. Nach einem verbalen Streit ...

