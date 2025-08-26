Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 25.08.25, Verkehrsunfall Ratingen, Mettmanner Str.

Ratingen (ots)

Am 25.08.2025 wurde die Feuerwehr Ratingen um 19:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur Mettmanner Str. alarmiert. In Höhe der Bushaltestellen Mergelsberg war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW gekommen. Während die beiden Insassen des Fahrzeugs leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden konnten, wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Zur Unterstützung wurde ein Rettungshubschrauber, Christoph 3 aus Köln, angefordert. Nach intensiver medizinischer Behandlung konnte der Patient durch Christoph3 in ein Krankenhaus der Maximalversorgung befördert werden. Ein Verkehrsunfall-Team der Polizei aus Wuppertal hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit Notarzt, ein Rettungswagen aus Mettmann sowie die Polizei des Kreises. Um 20:39 Uhr erfolgte eine Alarmierung zu einem Brandeinsatz zur Bahnstr. Grund war angebranntes Essen, sodass der Einsatz schnell abgewickelt werden konnte. Hier war neben der Berufsfeuerwehr der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen-Mitte aktiv. Verletzt wurde niemand. Um 21:15 Uhr kam es zu einer erneuten Alarmierung zur Rehhecke. Auch hier war angebranntes Essen die Ursache. Nachdem dieses vom Herd genommen und ins Freie verbracht wurde, schlossen maschinelle Lüftungsmaßnahmen den Einsatz ab. Die Bewohnerin musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert werden. Außer der Berufsfeuerwehr war dort der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Lintorf sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus im Einsatz.

