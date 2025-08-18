Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Unfall mit Linienbus endet ohne Verletzte

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

18.08.2025, 09:26 Uhr, Ratingen Mitte, Düsseldorfer Str.

In den Vormittagsstunden wurde die Feuerwehr zu einem Unfall mit einem Linienbus alarmiert. Aufgrund der Meldung, dass dieser von der Straße abgekommen und in ein Feld gefahren sein sollte, war von einer möglicherweise hohen Zahl an Verletzten auszugehen. Daher alarmierte die Leitstelle eine Vielzahl von Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst. Bein Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich jedoch glücklicherweise heraus, dass keiner der Insassen bei dem Unfall verletzt worden war. Aufgrund günstiger Umstände war der Bus auch relativ unbeschädigt und es es bestand auch keine Umweltgefährdung durch auslaufenden Kraftstoff oder Öl. Das Unfallfahrzeug konnte bis zur Bergung durch ein Fachunternehmen vor Ort verbleiben. Der Einsatz konnte daher unerwartet schnell wieder beendet werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell