POL-HP: Lampertheim-Neuschloss: Verkehrsunfall mit sieben Verletzten!

Lampertheim (ots)

Lampertheim: Zwei Schwerverletzte, fünf Leichtverletzte und etwa 8500,00 EUR Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (30.08.) auf der Landstraße zwischen Lampertheim und Neuschloss. Eine 25-Jährige Lampertheimerin kam gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Baum. Die zwei Schwerverletzten wurden durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser transportiert, während die fünf Leichtverletzten durch Rettungswägen dorthin verbracht wurden. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Die Landstraße war im Zuge der Unfallaufnahme bis ca. 20:45 Uhr voll gesperrt.

Weitere Augenzeugen des Unfalls, die Angaben zum Unfallhergang machen könnnen, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06206 9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

