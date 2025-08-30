PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ERB: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Breuberg/Lützelbach (ots)

Am Samstag (30.08.) gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der L3259 nahe dem Abzweig zur L3106 (Mühlhäuser Brücke) zwischen Lützelbach und Breuberg ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei beteiligten PKW. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Die 19-jährige Fahrerin eines grauen VW sowie der 60-jährige Fahrer eines grünen Subaru waren in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt und wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Breuberg und Lützelbach aus ihren Fahrzeugen befreit. Beide Fahrzeugführer wurden durch Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 53-jährige Beifahrerin des grünen Subaru konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Diese wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die L3259 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Berichterstatter PHK König, Pst Höchst

