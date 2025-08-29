Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnmobil im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte hatten es in der Nacht zum Freitag (29.08.) auf ein in der Haßlocher Straße geparktes Wohnmobil abgesehen und daraus Kleidung entwendet. Durch die Besitzerin war das weiße Fahrzeug zwischen 0.00 und 6.00 Uhr abgestellt worden. Unbekannte drangen zunächst über ein Seitenfenster in den Innenraum ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem Wohnmobil bemerkt haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

