Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau/Höchst: Direktionsübergreifende Verkehrskontrollen
18 Fahrzeuge kontrolliert

Groß-Bieberau/Höchst (ots)

Am Donnerstagabend (28.8.) führten Kräfte der Polizeistation Ober-Ramstadt, in Unterstützung mit der Polizeistation Höchst, Verkehrskontrollen im Bereich des Wersauer Wegs in Groß-Bieberau durch. Die Beamtinnen und Beamte stoppten von 21 bis 23 Uhr 18 Fahrzeuge und nahmen 26 Personen genauer unter die Lupe.

Gegen 22.15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 30-jährigen Mann aus dem Odenwald, der einen alkoholisierten Eindruck auf sie machte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der Mann wurde mit auf die Polizeiwache genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Danach konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Ein 27-Jähriger, ebenfalls aus dem Odenwald, steht im Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Auto gefahren zu sein. Gegen 22.45 Uhr lotsten ihn die Beamten in die Kontrollstelle. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von THC stand. Im Anschluss ging die Reise für ihn auf die Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Nach Beendigung der Maßnahmen durfte er die Heimreise antreten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

