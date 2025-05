FW Celle: Gemeinsamer Zugdienst der GFFF-V Niedersachsen in Hustedt

Celle (ots) - Am Mittwoch um 20:59 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch in die Stauffenbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine Wohnung verraucht. Brandgeruch war wahrzunehmen. Eine Person sollte sich noch in der betroffenen Wohnung befinden. Die Person konnte durch einen Trupp unter Atemschutz aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben ...

