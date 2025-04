Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Celle (ots)

Am Mittwoch um 20:59 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch in die Stauffenbergstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine Wohnung verraucht. Brandgeruch war wahrzunehmen. Eine Person sollte sich noch in der betroffenen Wohnung befinden. Die Person konnte durch einen Trupp unter Atemschutz aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Ursache der Rauchentwicklung war ein Brand in der Küche. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Im Anschluss wurde die Brandstelle eingehend kontrolliert und das Gebäude belüftet.

Zur Brandursache sowie zu Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und der Rettungsdienst des Landkreises Celle.

