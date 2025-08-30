POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt: Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Zwischen Mittwoch, dem 27.08.2025, 15:00 Uhr und Donnerstag, dem 28.08.2025, 10:00 Uhr, kam es im Roquetteweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten grauen Volkswagen. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens wird auf 1.500 EURO geschätzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.
Berichterstatter: PK Meiß
