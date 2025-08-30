Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt: Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 27.08.2025, 15:00 Uhr und Donnerstag, dem 28.08.2025, 10:00 Uhr, kam es im Roquetteweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten grauen Volkswagen. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens wird auf 1.500 EURO geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: PK Meiß

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell