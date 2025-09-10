Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Männer sind am Dienstag (09.09.2025) in eine Tankstelle an der Freckenhorster Straße in Warendorf eingebrochen.

Die beiden Täter gelangten gegen 02.30 Uhr gewaltsam in das Gebäude und stahlen unter anderen Zigaretten und Bargeld. Gegen 03.30 Uhr flüchteten sie wieder mit Beute in unbekannte Richtung. Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, schwarze Cap, grauer Kapuzenpullover, hellblaue Jeanshose, 20 bis 40 Jahre alt.

Person 2: männlich, schwarze Mütze, schwarzer Pullover, schwarze Hose, 20 bis 40 Jahre alt.

Wer hat die beiden beim Betreten oder Verlassen der Tankstelle beobachtet oder kann Hinweise zu ihnen oder dem Diebstahl geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell