Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Abbiegeunfall mit Radfahrerin

Warendorf (ots)

Eine 45-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch (10.09.2025, 07.43 Uhr) bei einem Abbiegeunfall in Warendorf-Freckenhorst verletzt worden.

Eine 34-jährige Freckenhorsterin war mit ihrem Auto hinter der 45-jährigen Radfahrerin aus Freckenhorst auf der Gänsestraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Gänsestraße / Industriestraße / Feidiekstraße überholte die Auto- die Radfahrerin, um ihre Fahrt in der Feidiekstraße fortzusetzen. Die 45-Jährige fuhr allerdings weiter geradeaus auf der Gänsestraße und beide stießen zusammen.

Rettungskräfte brachten die Radlerin zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell