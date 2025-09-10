PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Polizeiliche Ermittlungen zu Brandursache in Bestattungshaus abgeschlossen. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 09.09.2025

Warendorf (ots)

Die Polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache in einem Bestattungshaus in Warendorf-Hoetmar sind abgeschlossen.

Feuerwehr und Polizei waren am Montagabend (08.09.2025, 17.08 Uhr) zu einem Feuer in einem Bestattungshaus an der Ahlener Straße in Warendorf-Hoetmar gerufen worden. Vor Ort stand das gesamte betroffene Gebäude bereits in Vollbrand. Bis spät in die Nacht löschten diverse Kräfte der Feuerwehr den Brand, weitere Glutnester mussten bis zum Dienstagmorgen abgelöscht werden.

Nach intensiven polizeilichen Ermittlungen und dem Einsatz eines Gutachters liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Ein technischer Defekt im Bereich des Technik-Raums ist wohl für den Ausbruch des Feuers verantwortlich. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

