POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Fußgängerin und

Warendorf (ots)

Eine Fußgängerin ist am Dienstag (10.09.2025, 15.10 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Ahlen verletzt worden.

Ein 79-jähriger Walstedder fuhr in seinem Auto auf der Weststraße Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe des Fußgängerüberweges hielt er verkehrsbedingt an. Als er anschließend in den Kreisverkehr einfuhr, stieß er mit einer von rechts kommenden 26-jährigen Fußgängerin aus Ahlen zusammen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Frau zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus.

