POL-WAF: Beckum. Rufnummer der Polizeiwache Beckum vorübergehend nicht erreichbar
Warendorf (ots)
Aktuell kommt es zu einer temporären Störung der Telefonnummer der Polizeiwache Beckum.
Bürgerinnen und Bürger erreichen die Wache vorübergehend unter der folgenden Nummer: 02581/600-0.
Bei Notfällen bitte umgehend den Notruf 110 wählen.
