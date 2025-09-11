PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Rufnummer der Polizeiwache Beckum vorübergehend nicht erreichbar

Warendorf (ots)

Aktuell kommt es zu einer temporären Störung der Telefonnummer der Polizeiwache Beckum.

Bürgerinnen und Bürger erreichen die Wache vorübergehend unter der folgenden Nummer: 02581/600-0.

Bei Notfällen bitte umgehend den Notruf 110 wählen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

