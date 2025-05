Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, K6127, K6120, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Motorradfahrer verletzt (7.05.2025)

Mühlhausen-Ehingen, K6127,6120 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Kreisverkehr der Kreisstraßen 6127/6120/Schloßstraße verletzt worden. Der 66-jährige Yamaha-Fahrer befand sich bereits im Kreisel, als ein 27 Jahre alter Mann mit einem BMW von der Schloßstraße kommend einfuhr. Dabei touchierte er den Biker am Hinterrad, woraufhin dieser zu Fall kam. Der 66-Jährige erlitt infolge des Sturzes Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

