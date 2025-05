Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunkener Autofahrer beschädigt Verkehrszeichen.

St. Georgen im Schwarzwald. (ots)

Nicht mehr fahrtüchtig zeigte sich am 17.05 gegen 21:15 Uhr ein 73-jähriger Mann im Bereich der Bahnhofstraße in St. Georgen. Mehrere Zeugen meldeten seine auffällige Fahrweise der Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten der Ford Fiesta samt Fahrer angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die erheblichen Unfallschäden am Fahrzeug konnten einem umgefahrenen Verkehrszeichen im Nahbereich zugeordnet werden.

Nach einer Blutentnahme konnte der Mann das Polizeirevier wieder verlassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Es folgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der Sachschaden an dem Verkehrszeichen liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell