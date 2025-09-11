POL-WAF: Telgte. Auto stößt gegen Baum
Warendorf (ots)
Bei einem Alleinunfall ist am Donnerstag (11.09.2025, 08.50 Uhr) ein 26-jähriger Autofahrer in Telgte schwer verletzt worden.
Der Warendorfer fuhr auf der K 17 Richtung Warendorf-Einen. Aus bislang unklarer Ursache kam er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Straßenbaum bevor es auf den angrenzenden Acker geschleudert wurde.
Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell