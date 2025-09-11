Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auto stößt gegen Baum

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Donnerstag (11.09.2025, 08.50 Uhr) ein 26-jähriger Autofahrer in Telgte schwer verletzt worden.

Der Warendorfer fuhr auf der K 17 Richtung Warendorf-Einen. Aus bislang unklarer Ursache kam er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Straßenbaum bevor es auf den angrenzenden Acker geschleudert wurde.

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell