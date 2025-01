Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung mittels reizstoffartiger Substanz - Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Sachbeschädigung an Wahlplakat

Vogelsbergkreis (ots)

Körperverletzung durch Einsatz von reizstoffartiger Substanz

Homberg (Ohm). Am Donnerstag (30.01.), gegen 07.40 Uhr, stand ein 64-jähriger Lkw-Fahrer auf dem an der BAB 5 gelegenen Parkplatz "Krachgarten", als eine unbekannte männliche Person an sein Fahrzeug herantrat und an die Fahrertür klopfte. Der Fahrer ließ daraufhin die Seitenscheibe bis zur Hälfte herunter. Der Täter sprühte ihn nach derzeitigen Erkenntnissen unmittelbar eine reizstoffartige Substanz in das Gesicht und versuchte die Fahrertür zu öffnen. Da diese verschlossen war, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 40-50 Jahre alt, circa 170-180cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, kräftige Statur, kurze braune Haare, Brillenträger, bekleidet mit schwarzer Weste mit Mercedes-Logo im Brustbereich Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung vor Baumarkt

Alsfeld. Am Montag (27.01.), gegen 20.40 Uhr, saß ein 56-jähriger Mann auf einer Mauer vor einem Baumarkt in der Straße "Schützenrain", als sich drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren zu Fuß näherten und es in der Folge zu einem Streit kam. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung in deren Verlauf die Jugendlichen den Mann nach derzeitigen Erkenntnissen gemeinsam schlugen. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der 56-jährige wurde leicht verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sachbeschädigung an Wahlplakat

Lauterbach. Am Donnerstag (30.01.), gegen 16.40 Uhr, wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter ein Wahlplakat in der Gartenstraße beschädigt worden war. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

