Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in Kellerräume - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwischen Mittwochmorgen, 8 Uhr und Donnerstagabend, 17:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Rainweidenstraße ein und entwendeten aus einem Kellerabteil Werkzeug und Kleidung im Wert von 500 Euro. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20 und 5:30 Uhr in unmittelbarer Nähe. Hier brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienkomplexes in der Zeppelinstraße ein und öffneten dort gewaltsam Schlösser zu insgesamt fünf Kellerabteilen. Der Schaden wird derzeit noch beziffert. In beiden Fällen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

