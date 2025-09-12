POL-WAF: Ahlen. Geparkten weißen Audi angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (11.09.2025) in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr wurde ein in Ahlen an der Raiffeiesenstraße geparkter Audi A 6 beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
