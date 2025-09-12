POL-WAF: Ahlen. Geparkten weißen Audi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Donnerstag (11.09.2025, 08.50 Uhr) ein 26-jähriger Autofahrer in Telgte schwer verletzt worden. Der Warendorfer fuhr auf der K 17 Richtung Warendorf-Einen. Aus bislang unklarer Ursache kam er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Straßenbaum bevor es auf den angrenzenden Acker geschleudert wurde. ...

