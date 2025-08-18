Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

12.000 Euro Sachschaden

Fulda. Am Sonntag (17.08.) kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro entstand. Eine 57-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Bad Soden-Salmünster befuhr die König-Konrad-Straße in Fulda in absteigender Richtung. Aus unklarer Ursache kam diese nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Seitenstreifen geparkten VW Tiguan.

Polizeistation Fulda

HEF

54-Jähriger leicht verletzt

Rotenburg. Am Sonntag (17.08.), gegen 11.05 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Vespa-Fahrer aus Rotenburg die K 63 aus Richtung Atzelrode kommend in Richtung Rotenburg. Aus unklarer Ursache kam er nach rechts auf die Bankette, fuhr einige Meter durch einen Graben und stieß dann vor einen Wassereinlauf. Der 54-Jährige kam zu Fall und wurde leichtverletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden rund 400 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bebra. Am Samstag (16.08.), gegen 14.40 Uhr, befuhr ein VW-Sharan-Fahrer aus Nentershausen den Wiesenweg in Richtung Eisenacher Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Wiesenweg in entgegengesetzte Richtung. Laut Aussage des VW-Fahrers sei der unbekannte Fahrer mittig auf der Fahrbahn gefahren. Aufgrund dessen habe er nach rechts ausweichen müssen und sei von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaun und ein elektrisches Tor. Der Zaun stürzte hierbei auf mehrere hinter dem Zaun abgestellte Fahrzeuge und beschädigte diese. Der Sachschaden wird auf rund 34.000 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Sandlofs. Am Freitag (15.08.), gegen 7.15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Audi A5 Sportback die Landesstraße von Schlitz herkommend in Richtung Fraurombach. Dieser verlor aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi beschädigte zunächst einen Leitpfosten, fuhr anschließend eine Böschung hinauf und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dann am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von rund 51.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

