POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholverdacht in Neuhof-Rommerz

Fulda (ots)

Neuhof. Am Sonntag (17.08.) kam es gegen 06:20 Uhr in Neuhof-Rommerz, Fliedener Straße 20, zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Flieden fuhr mit seinem Ford-Transporter die Fliedener Straße in Fahrtrichtung Flieden und stieß dabei gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw Die Halterin des geparkten Skoda wurde durch den Zusammenstoß auf den Unfall aufmerksam und begab sich sofort auf die Straße. Hier bemerkte die Zeugen bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch und verständigte umgehend die Polizei. Der 30-jährige musste zwecks einer Blutentnahme zur Polizeiwache, dort wurde auch sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf rund 11.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

