POL-OH: Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Tann und Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Tann. Am Freitag, den (15.08.), kam es gegen 19:00 Uhr in Günthers zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 25-jähriger Fahrer eines Quads, besetzt mit einer 17-jährigen Sozia, befuhr die Straße "Heißer Weg" in Günthers in Fahrtrichtung Neuswarts. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer führ in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Quad. Im Bereich der Unfallstelle überquerte eine Katze die Fahrbahn, der Quad-Fahrer wich dieser nach links aus und fuhr hierbei gegen das hintere linke Heck des Audi. Im Anschluss kam das Quad von der Fahrbahn ab, überschlug sich und beschädigte hierbei noch einen Zaun. Der Quad Fahrer und seine Sozia erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5500 Euro.

Bad Hersfeld. Am Freitag (15.08.) gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 21-jährige aus Friedewald mit ihrem PKW VW die B62 aus Richtung Sorga in Richtung Bad Hersfeld. Eine 71-jährige Bad Hersfelderin befuhr mit ihrem PKW Daimler Benz die Straße Am Wilhelmshof vom Stadtteil Petersberg kommend und beabsichtigte auf die B62 einzufahren. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt, durch alarmierten Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 4.500 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

