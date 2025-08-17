Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle Bebra und Rotenburg

Fulda (ots)

Bebra - Der am 14.08. in der Zeit von 14.15 Uhr bis 20.35 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule parkende Pkw eines 39 Jahre alten Mannes aus Bebra wurde im Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. An dem parkenden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

Rotenburg/F. - Am 15.08. in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.50 Uhr wurde der parkende Pkw einer 49-jährigen Frau aus Bebra-Asmushausen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken beschädigt. Die Frau stand mit ihrem Pkw im Parkhaus des Kreiskrankenhaus Rotenburg/F.. Der verursachte Sachschaden beträgt 3000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

