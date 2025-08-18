POL-OH: Einbruch in Lagerhalle
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Ludwigsau. Unbekannte Langfinger brachen zwischen Mittwoch (13.08.) und Freitag (15.08.) gewaltsam in eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Mecklar ein. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
JS
