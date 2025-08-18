POL-OH: Einbruch in Lagerhalle

Fulda (ots) - Bebra - Der am 14.08. in der Zeit von 14.15 Uhr bis 20.35 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule parkende Pkw eines 39 Jahre alten Mannes aus Bebra wurde im Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. An dem parkenden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 ...

