Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Sozia leicht verletzt (12.09.2025)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Landesstraße 440 bei Neuhausen ob Eck zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen, bei dem ein Mann schwere und eine Frau leichte Verletzungen erlitten hat.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 22-jährige Opel-Fahrerin gegen 11:00 Uhr in Richtung Fridingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad. Fahrer und Mitfahrerin stürzten und blieben im Grünstreifen liegen. Der Mann kam mit schweren, die Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Schaden am Opel beläuft sich auf rund 1.000 Euro, der Schaden am Motorrad auf etwa 5.000 Euro.

