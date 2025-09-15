Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unbekannter beschädigt geparkten VW Touran und flüchtet (13.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts in der Dornierstraße einen geparkten schwarzen VW Touran beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Am Wagen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell