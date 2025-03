POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gebäude einer Kirchengemeinde an der Bendmannstraße ein. Um in das Objekt zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster an der Rückseite ein. Sie stahlen Geld und einen Porzellanteller mit Kuchen. Ob sie noch mehr entwendeten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, dass sie sich ...

mehr