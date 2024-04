Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zukunftstag bei der Bundespolizei in Halle (Saale): "Nachwuchswerbung mal anders"

Halle/Saale, Bad Düben (ots)

Anlässlich des bundesweiten Zukunftstages am Donnerstag, den 25. April 2024 konnten sich auch in diesem Jahr wieder -7- Mädchen und -4- Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren ein breit gefächertes Bild vom Beruf einer Bundespolizistin oder eines Bundespolizisten machen: Die Teenies wurden am Servicepoint des Hauptbahnhofes Halle (Saale) in Empfang genommen und anschließend zur Bundespolizeiabteilung Bad Düben mitgenommen. Nach der Begrüßung der Teilnehmenden wurden ihnen im Stationsbetrieb die verschiedenen Aufgaben der Bundespolizei im Allgemeinen sowie einer Bundespolizeiabteilung im Speziellen vorge-stellt. Neben der Vorstellung der Ausrüstungsgegenstände der Einsatz-kräfte, wie Schutzbekleidung wurden auch die Teileinheiten mit ihrer besonderen Ausrüstung vorgestellt. Dazu gehören unter anderem die technische Einsatzeinheit, die Beweissicherungskräfte und die taktische Kommunikationseinheit. Nach einer kleinen Erwärmung gab es eine Einführung in das schweißtreibende Polizeitraining mit praktischen Übungen, wie Schlag- und Tritttechniken zur Verteidigung bei einem Angriff. Auch wurde der Sportteil des Eignungsauswahlverfahrens vorgestellt und natürlich durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich in der Personen- bzw. Täterbeschreibung üben und den Fahndungskoffer im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe nehmen. Auch durften sie sich im Stationsbetrieb selbst beim schweißtreibenden Polizeitraining unter Beweis stellen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten umfangreiches Informati-onsmaterial u.a. über die Einstellungsvoraussetzungen bei der Bundespolizei, eine Teilnahmebescheinigung und kleine Präsente als Erinnerung an ihren Zukunftstag. Als Highlight präsentierten Einsatzkräfte anhand einer aktionsreichen Vorführung, was ein Bundespolizist oder eine Bundespolizisten in einer Einsatzlage, wie z.B. einer Demonstration oder einem Fußballfanbegegnung können und beachten muss. Hierfür gibt es in Bad Düben einen Bahnwaggon auf Schienen, um die Trainingsmaßnahmen so realitätsnah wie möglich gestalten zu können. Nach einem positiven Feedback wurden sie von den beiden eingesetzten Bundespolizistinnen zurück nach Halle (Saale) befördert und herzlich verabschiedet. Es bleibt abzuwarten, ob die gelegte Spur einen bleibenden Eindruck bei den Mädchen und Jungs hinterlassen hat und wer von den jungen Damen und Herren sich nach erfolgreichem Abschluss ihrer Schulausbildung für eine Laufbahn im mittleren oder gehobenen Dienst bei der Bundespolizei entscheidet.

