Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pärchen bei Kellereinbruch auf frischer Tat ertappt: Hausbewohner stellen 27-Jährigen nach Rückkehr zum Tatort

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Auf frischer Tat ertappt wurde am heutigen Mittwochvormittag ein Pärchen, das in mehrere Keller eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Weserstraße eingebrochen ist. Hausbewohner waren gegen 11:40 Uhr auf das verdächtige Treiben im Kellergeschoss aufmerksam geworden. Das ertappte Einbrecher-Pärchen flüchtete daraufhin eilig aus dem Haus und gab Fersengeld, wobei beide unterschiedliche Richtungen einschlugen. Bei ihrer Flucht hatte die Täterin offenbar nicht mit den Hausbewohnern gerechnet, die sie verfolgten und ihr zunächst einen aus dem Keller stammenden Koffer mit Kochtöpfen abnahmen. Im weiteren Verlauf wechselte auch das von ihr erbeutete Persil-Waschmittel am Katzensprung wieder den Besitzer, bevor sie unerkannt flüchtete. Der Komplize hingegen kehrte, offenbar auf der Suche nach seiner Begleiterin, kurze Zeit später zum Tatort zurück, woraufhin die Hausbewohner den 27-Jährigen stellten und bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festhielten. Wie sich herausstellte, waren insgesamt fünf Keller aufgebrochen worden. Der 27 Jahre alte, aus Bulgarien stammende Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde auf das Revier nach Vellmar gebracht. Da schon mehrere andere Strafverfahren gegen ihn laufen, wird derzeit geprüft, ob er zwecks Untersuchungshaft einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen gegen ihn und seine Komplizin dauern an.

