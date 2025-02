Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Einfamilienhaus und Firma: Zeugen in Fuldabrück-Bergshausen gesucht

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Zeugen zu zwei Einbrüchen, die sich am gestrigen Dienstagabend und in der vergangenen Nacht in Fuldabrück-Bergshausen ereigneten, suchen aktuell die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Einer der beiden Fälle, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rheinweg, war am gestrigen Abend gegen 20:15 Uhr von einer Nachbarin bei der Polizei gemeldet worden. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen und der anschließenden Fahndung fehlte von den geflüchteten Tätern bereits jede Spur. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sie sich durch den Garten angenähert und zunächst versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie mit einem Stein die Scheibe der Tür ein. Aus bislang unbekannten Gründen ergriffen die Einbrecher, die nicht in das Haus eingestiegen, ohne Beute die Flucht. Der zweite Einbruch in eine Firma für Solartechnik im Ostring ereignete sich in der vergangenen Nacht zwischen 21:30 Uhr und 6:00 Uhr. Hier stiegen die Täter über eine Tür auf der Gebäuderückseite ein, die sie zuvor gewaltsam aufgebrochen hatten. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume der Firma nach Wertsachen. Mit einem rund eine Tonne schwerem Tresor, der nach dem Transport zur Gebäuderückseite mutmaßlich im Bereich Diemelweg in ein Fahrzeug verladen wurde, flüchteten sie letztlich unerkannt vom Tatort. Aufgrund des Gewichts und der Größe des erbeuteten Tresors gehen die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes davon aus, dass die unbekannten Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist bislang noch ungeklärt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell