Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebstahl auf Autohaus-Gelände - Täter auf der Flucht gefasst - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.11.2024) sind zwei flüchtige Täter nach einem Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses an der Leimbachstraße in Siegen geschnappt worden.

Eine Zeugin beobachtete gegen kurz nach 3 Uhr zwei verdächtige Personen, die Fahrzeugteile und Zubehör in ein weißes Auto luden. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Autobahn. Die Frau alarmierte die Polizei, die sich umgehend in die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug begab.

Mit Unterstützung der Autobahnpolizei gelang es, den Skoda im Bereich der Autobahnauffahrt Siegen-Süd anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, das sich im Auto geklaute Fahrzeugteile befanden. Da es sich um Teile verschiedener Hersteller handelt, können weitere Tatorte derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei stellte die Autoteile sowie die Smartphones der beiden Täter (20 und 21 Jahre) sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer vor Ort entlassen.

