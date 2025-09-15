PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - 46-Jähriger bedroht Taxifahrer und wird in Gewahrsam genommen (13.09.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Samstagmittag hat ein 46-jähriger Mann am Busbahnhof einen Taxifahrer beleidigt, bedroht und mehrfach gegen dessen Wagen getreten.

Der 53-jährige Fahrer schloss sich in seinem Taxi ein und entfernte sich von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später kam es in der Nähe des Schwedenbaus zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 46-Jährigen und einem weiteren Mann.

Der Aggressor musste von den eingesetzten Polizeibeamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung und des Verdachts einer möglichen Drogenbeeinflussung kam er unter polizeilicher Begleitung zur weiteren Überwachung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

